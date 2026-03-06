İSTANBUL 14°C / 5°C
  • Trump'tan ''koşulsuz teslimiyet'' çıkışı... ''İran'la hiçbir anlaşma olmayacak''
Dünya

Trump'tan ''koşulsuz teslimiyet'' çıkışı... ''İran'la hiçbir anlaşma olmayacak''

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, Tahran ise gelişmiş füze ve insansız hava araçları ile katil İsrail'e karşılık veriyor. Savaşın ne zaman sona ereceği merak konusu olurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan önemli bir açıklama geldi. Trump, İran ile 'koşulsuz teslimiyet' haricinde anlaşma yapılmayacağını belirtti.

ABDULLAH POLAT6 Mart 2026 Cuma 16:54 - Güncelleme:
Trump'tan ''koşulsuz teslimiyet'' çıkışı... ''İran'la hiçbir anlaşma olmayacak''
ABD Başkanı Trump, kendi sosyal medya hesabından, İran savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tahran yönetimiyle "koşulsuz teslimiyet" dışında anlaşmaya varılmayacağını kaydeden Trump, bu aşamadan sonra "harika ve kabul edilebilir" bir lider veya liderlerin seçilmesiyle, kendilerinin, müttefiklerinin ve ortaklarının İran'ı "yıkımın eşiğinden" geri getirmek için durmaksızın çalışacağını belirtti.

Trump, İran'ı ekonomik olarak her zamankinden daha büyük, iyi ve güçlü hale getireceklerine işaret ederek, "İran harika bir geleceğe sahip olacak. İran'ı yeniden büyük yapalım. (MIGA)" ifadesini kullandı.

