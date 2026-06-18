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Dünya

Trump'tan Lübnan mesajı: Tam ateşkes bekliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan mutabakat zaptı sonrası 'Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere, tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz.' ifadesini kullandı.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 23:27 - Güncelleme:
Trump'tan Lübnan mesajı: Tam ateşkes bekliyoruz
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Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin barışa bağlı olduğunu ve Orta Doğu bölgesinde herkesi, müzakerelerin güzel bir şekilde ilerlemesine izin verme konusundaki bağlılıklarını sürdürmeye teşvik ettiğini belirtti.

Petrol fiyatlarının çok düşmesi ve hisse senetlerinin çok yükselmesi dolayısıyla piyasaların memnun olduğunu vurgulayan Trump, "Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere, tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

- İRAN İLE ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

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