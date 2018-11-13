Trump'tan Macron'a: ABD imdada yetişmeden önce Nazi işgali altında Almanca öğrenmeye başlıyordunuz

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya'ya karşı, daha egemen, ABD'ye bağımlı olmayan ve tek başına kendini savunan bir Avrupa'ya ihtiyacımız var." açıklamasına Twitter hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.

Trump şu açıklamayı yaptı:

"Emmanuel Macron, Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'dan korumak için kendi ordusunu kurmayı öneriyor. Ama Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya vardı. Peki bu Fransa açısından nasıl gelişmişti? ABD gelip yetişmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyorlardı. NATO için ya ödeme yapın ya da yapmayın!"