Trump'tan Macron'a: ABD imdada yetişmeden önce Nazi işgali altında Almanca öğrenmeye başlıyordunuz
ABD Başkanı Donald Trump'tan Fransızları çok kızdıracak bir tweet geldi. Trump, Macron'a yönelik, 'ABD imdada yetişmeden önce Nazi işgali altında Almanca öğrenmeye başlıyordunuz' dedi.
- star.com.tr
ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya'ya karşı, daha egemen, ABD'ye bağımlı olmayan ve tek başına kendini savunan bir Avrupa'ya ihtiyacımız var." açıklamasına Twitter hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.
Trump şu açıklamayı yaptı:
"Emmanuel Macron, Avrupa'yı ABD, Çin ve Rusya'dan korumak için kendi ordusunu kurmayı öneriyor. Ama Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya vardı. Peki bu Fransa açısından nasıl gelişmişti? ABD gelip yetişmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyorlardı. NATO için ya ödeme yapın ya da yapmayın!"
Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018
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