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Trump'tan May'in istifası ile ilgili ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı May'in istifası ile ilgili üzgün olduğunu belirtti

  • star.com.tr
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İngiltere Başbakanı Theresa May'in bugün duyurduğu istifası ile ilgili konuşan ABD Devlet Başkanı Donald Trump, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Trump, May ile ilgili açıklamasında, ''May iyi bir kadındı ve çok çalıştı. Önümüzdeki ay ülkeye düzenlediğim ziyarette bir araya gelecektik. Bunun için üzgünüm.'' ifadelerine yer verdi.

 

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