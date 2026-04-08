Trump'tan medyaya İran tepkisi: Şarlatanlık yapıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile aralarındaki geçici ateşkes anlaşmasının maddelerini kapalı kapılar ardında görüşeceklerini ve bu konuda yayın yapan birçok medya kuruluşunun anlaşmanın içeriğini bilmediğini kaydetti.

AA8 Nisan 2026 Çarşamba 20:49
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "ABD-İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasının maddelerini ve içeriğini paylaşan kişileri ve medya kuruluşlarını" hedef aldı.

Trump, söz konusu kişilerin ve medya kuruluşlarının geçici ateşkes anlaşmasının içeriğini tam olarak bilmediklerini ve kamuoyuna yaptıkları paylaşımlarda "dolandırıcılık" ve "şarlatanlık" yaptıklarını savundu.

"ANLAMLI ANLAŞMA MADDELERİ BELLİDİR"

Bu kişi ve kuruluşlar hakkında federal soruşturma başlatacaklarını belirten Trump, "ABD için kabul edilebilir ve anlamlı anlaşma maddeleri bellidir ve bunları müzakereler sırasında kapalı kapılar ardında tartışacağız. Bunlar, ateşkesi kabul etmemizin temelini oluşturan anlaşma maddeleridir." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, anlaşma maddeleri ile ilgili son yayınlarını eleştirdiği CNN kanalına da tepki gösteren ABD Başkanı, kanalın bu konudaki haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

