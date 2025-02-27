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Dünya

Trump'tan Meksika ve Kanada'ya yeni tarife mesajı! 4 Mart'ta yürürlüğe girecek

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye uyuşturucu akışının devam ettiğini belirterek, bu ülkelere uygulanacak tarifelerin 4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini bildirdi.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 17:49 - Güncelleme:
Trump'tan Meksika ve Kanada'ya yeni tarife mesajı! 4 Mart'ta yürürlüğe girecek
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Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye hala çok yüksek ve kabul edilemez seviyelerde uyuşturucu akışı olduğunu ifade etti.

Çoğu fentanil formunda olan bu uyuşturucuların büyük kısmının Çin'de üretildiğini ve bu ülkeden tedarik edildiğini belirten Trump, geçen yıl 100 binden fazla insanın bu tehlikeli ve bağımlılık yapan uyuşturucular nedeniyle hayatını kaybettiğini, son 20 yılda milyonlarca insanın öldüğünü vurguladı.

"PLANLANDIĞI GİBİ UYGULANACAK"

Trump, mağdurların ailelerinin perişan olduğuna ve birçok durumda neredeyse yok olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu belanın ABD'ye zarar vermeye devam etmesine izin veremeyiz ve bu nedenle, bu durum sona erene ya da ciddi şekilde sınırlandırılana kadar 4 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanan tarifeler planlandığı gibi uygulanacak. Aynı şekilde Çin'e de bu tarihte yüzde 10'luk ek bir tarife uygulanacak. Karşılıklı tarife için 2 Nisan tarihi geçerli olmaya devam edecek."

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