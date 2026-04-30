İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1916
  • EURO
    52,7465
  • ALTIN
    6607.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Trump'tan Merz'e sert misilleme... ABD askerleri geri çekilebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran konusundaki eleştirilerinin ardından Almanya'daki ABD askerlerinin sayısının azaltılmasını değerlendirdiklerini açıkladı. Karar için kısa süre verildi.

IHA30 Nisan 2026 Perşembe 06:20
ABONE OL

ABD ile Almanya arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Başbakan Merz'in İran politikası konusunda Washington'a yönelttiği sert eleştirilerin ardından Trump, Almanya'daki ABD askeri varlığını azaltma kartını masaya koydu. Kararın kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

TRUMP'TAN TRUTH ÜZERİNDEN ALMANYA'YA ASKER TEHDİDİ

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ABD'ye İran konusunda yönelttiği eleştiriler gündemdeki tazeliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Truth sosyal medya platformundan yayınladığı mesajda Almanya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmayı düşündüklerini belirten Trump, "ABD, Almanya'daki askeri birliklerinin sayısının azaltılması konusunu değerlendiriyor. Bu konudaki kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

MERZ'İN İRAN ELEŞTİRİLERİ TRUMP'I ÇILDIRTTI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, pazartesi sabahı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir liseye yaptığı ziyarette öğrencilerin önünde, "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor" demişti. Merz, aynı günün akşamında ABD ve İsrail'in İran'a karşı eylemlerinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "ABD ve İsrail en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaydılar ve şimdi bunun olmadığını kabul etmek zorundayız. Bu yüzden Avrupalılar olarak diplomatik bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Merz'e sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstererek, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor. Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı" açıklamasında bulunmuştu.

  • ABD Almanya askeri gerilim
  • Donald Trump
  • Friedrich Merz
  • Almanya ABD askerleri
  • İran nükleer krizi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.