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Dünya

Trump'tan muhaliflerine göndermeli Paskalya mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Paskalya Bayramı nedeniyle paylaştığı kutlama mesajında, 'radikal sol çılgınlar' şeklinde nitelendirdiği muhalefet grubu dahil, karşıt görüşe sahip olanları hedef alırken ağır ifadeler kullandı.

AA20 Nisan 2025 Pazar 21:23 - Güncelleme:
Trump'tan muhaliflerine göndermeli Paskalya mesajı
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Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkemize katilleri, uyuşturucu baronlarını, tehlikeli mahkumları, akıl hastalarını, tanınmış MS-13 çete üyelerini ve kadın dövenleri geri getirmek için çok çabalayan ve entrika çeviren radikal sol çılgınlar da dahil olmak üzere herkese mutlu Paskalyalar." ifadesine yer verdi.

Başkan Trump, kutlama mesajında, ABD'ye yönelik "uğursuz saldırıların" devam etmesine izin verdiğini iddia ettiği bazı yargıç ve kolluk kuvvetlerini de "zayıf" ve "etkisiz" olarak nitelendirdi.

Ayrıca mesajında, eski ABD Başkanı Joe Biden'a "moron" diye hitap eden Trump, "Uykucu Joe Biden, Amerika'ya karşı işlenmiş en felaket getiren eylem olarak tarihe geçecek olan Açık Sınır Politikası aracılığıyla, araştırılmadan ve kontrol edilmeden milyonlarca suçlunun ülkemize girmesine bilerek izin verdi." ifadesini kullandı.

Trump, Biden döneminde, ABD'yi aslında başka birinin yönettiğini ima ederken, 2020'deki başkanlık seçiminde "hile yapıldığı" iddialarını yeniden gündeme getirdi.

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