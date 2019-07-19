Trump’tan Murad’a: Sana neden ödül verdiler?

Murad, inançları nedeniyle zulme uğrayan mağdurlarla birlikte Oval Ofis’te Trump tarafından ağırlandı. DEAŞ’lı teröristlerin kardeşlerini öldürdüğünü kendisine de cinsel saldırıda bulunduğunu aktaran Murad’a Trump’ın tepkisi ise ilginç oldu. Murad’ın dehşet verici hikâyesini dinleyen Trump, “Ve sen Nobel kazandın? Bunun sana hangi sebeple verdiler?” diye sordu. Trump, kendisinden Ezidilerin dönüşü için yardım isteyen Murad’a ayrıca, “Bölgeyi çok iyi bilirim” şeklinde karşılık verdi.