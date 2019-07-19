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Trump’tan Murad’a: Sana neden ödül verdiler?

Terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılarak tecavüze uğrayan binlerce Ezidi kadından biri olan Nobel ödüllü insan hakları savunucusu Nadia Murad ile Donald Trump arasında geçen diyalog, ABD Başkanının konuya ne kadar uzak olduğunu ortaya koydu.

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Murad, inançları nedeniyle zulme uğrayan mağdurlarla birlikte Oval Ofis’te Trump tarafından ağırlandı. DEAŞ’lı teröristlerin kardeşlerini öldürdüğünü kendisine de cinsel saldırıda bulunduğunu aktaran Murad’a Trump’ın tepkisi ise ilginç oldu. Murad’ın dehşet verici hikâyesini dinleyen Trump, “Ve sen Nobel kazandın? Bunun sana hangi sebeple verdiler?” diye sordu. Trump, kendisinden Ezidilerin dönüşü için yardım isteyen Murad’a ayrıca,  “Bölgeyi çok iyi bilirim” şeklinde karşılık verdi.

Yaşlı kadını raylara itti...O anların görüntüleri yayınlandı

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