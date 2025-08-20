İSTANBUL 28°C / 18°C
Dünya

Trump'tan müttefiklere ek fatura: Havadan destek bedava değil

ABD Hazine Bakanı Bessent, Trump'ın Ukrayna'ya gönderilen silahlar için Avrupalı müttefiklere yüzde 10 zam uyguladığını açıkladı. Bu artışın, hava desteğinin maliyetini karşılamaya yönelik olduğu belirtildi.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 13:56
Trump'tan müttefiklere ek fatura: Havadan destek bedava değil
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın, Ukrayna'ya gönderilmesi için Avrupalı devletlere satılan silahlarda yüzde 10'luk fiyat artışı uyguladığını söyleyerek, "Belki bu yüzde 10'luk oran, havadan desteğin maliyetini karşılar." dedi.

Bakan Bessent, Fox News kanalına yaptığı değerlendirmede, Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle son günlerde süren barış görüşmelerini ele aldı.

ABD'nin Avrupalı devletlere silah sattığını ve onların da bu silahları tekrar Ukrayna'ya sattığını hatırlatan Bessent, Trump'ın meseleyi "ihtiyatla" izlediğini belirtti.

Bessent, "Başkan Trump, silahlara yüzde 10'luk fiyat artışı uyguluyor. Belki bu yüzde 10'luk oran, havadan desteğin maliyetini karşılar." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bessent, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupalı liderlerle 18 Ağustos'taki görüşmesinin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine tanık olduğunu söyledi.

Bessent, Putin'in görüşmede Zelenskiy ile bir araya gelme konusunda niyetli olduğunu gösterdiğini aktardı.

Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Ardından Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

