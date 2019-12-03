ABD Başkanı Trump: Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu, daha iyisini yapamazdı ABD Başkanı Trump, 'Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar. Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi.' dedi.