ABD Başkanı Trump: Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu, daha iyisini yapamazdı
ABD Başkanı Trump, 'Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar. Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi.' dedi.
- AA
ABD Başkanı Trump, Londra'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.
Trump'ın açıklamaları'ndan satır başları:
Macron'un Nato'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı
(Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması) Türkiye de 'Macron'un kendi beyin ölümü gerçekleşti' dedi.
Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil.
Türkiye'yi seviyorum. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile iyi anlaşıyorum.
Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar.
Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi.
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