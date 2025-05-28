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Dünya

Trump'tan Netanyahu'ya 'İran' uyarısı: Müzakereleri bozacak adımlar atma

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakereler hakkında açıklamalarda bulundu. Trump yaptığı açıklamada, nükleer müzakereleri bozabilecek karşı adımlar atmaması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu uyardığını söyledi.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 20:17 - Güncelleme:
Trump'tan Netanyahu'ya 'İran' uyarısı: Müzakereleri bozacak adımlar atma
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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir törende İran'la nükleer müzakerelerle ilgili gündemi değerlendirdi.

Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve buradan olumlu bir sonucun çıkmasını umduklarını dile getirdi.

ABD Başkanı, "Geçen hafta yaptığınız telefon görüşmesinde Başbakan Netanyahu'ya, İran'la görüşmeleri aksatabilecek türden adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundunuz mu?" şeklindeki bir soruya, "Dürüst olmak gerekirse, evet, bulundum." yanıtını verdi.

Netanyahu'ya nasıl uyarıda bulunduğuyla ilgili detaylara girmeyen Trump, bu konudaki soruları cevapsız bıraktı.

"İRAN İLE ÇOK İYİ GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

"İran ile çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Bunun ne anlama geldiğini göreceğiz ama şu anda görüşmelerimiz iyi gidiyor." diyen Trump, İran'la gelecek haftalar içinde bir anlaşma sağlanabileceğini düşündüğünü belirtti.

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