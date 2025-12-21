İSTANBUL 13°C / 9°C
İşgalci İsrail'in, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmaması için ABD'ye yaptığı baskı girişimi sonuçsuz kaldı. Washington yönetimi, Tel Aviv'in talebini geri çevirerek yaptırımların kaldırılması kararından geri adım atmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle, ABD Başkanı Trump, Sezar yaptırımlarının kaldırılmasını öngören 2026 savunma bütçesini imzalamıştı.

21 Aralık 2025 Pazar 00:39
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ekibinin yaptırımların kaldırılması öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarıyla iletişime geçtiği belirtildi.

Netanyahu'nun ekibinin, Trump'ın danışmanlarıyla iletişime geçerek Suriye'ye yönelik yaptırımların, gelecek süreçte yürütülecek müzakerelerde koz olarak kullanma hedefiyle kaldırılmaması için ikna etmeye çalıştığı, fakat bu talebin reddedildiği aktarıldı.

Washington yönetiminin, İsrail'in talebini reddederken bunu "telafi" etme sözü de verdiği ileri sürüldü.

"SEZAR YASASI" YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTI

ABD Senatosu, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptalini de içeren 2026 ABD savunma bütçesini onaylamıştı.

Türkiye'nin çağrıları üzerine , ABD Senato'sunda kabul edilen tasarı, Trump tarafından Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen törende imzalanmış ve Suriye'ye yaptırımlar resmen kaldırılmıştı.

Yasanın yürürlükten kaldırılmasıyla, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye dönmesi bekleniyor.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BENDEN BUNU İSTEDİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suriye'ye yaptırımlar konusunda çalışmamız gerekecek. Onlara taze başlangıç vermek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan benden bunu istedi." demişti.

