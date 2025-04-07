ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Oval Ofis'te kamera karşısına geçti.

İŞGALCİ NETANYAHU TÜRKİYE KONUSUNDA TRUMP'TAN YARDIM İSTEDİ

İşgalci İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile Suriye'deki durumu da ele aldıklarını söyledi.

Gazze Kasabı Netanyahu, "Suriye'deki durumu da ele aldık. Türkiye ile kötüleşen komşuluk ilişkilerimiz var. Suriye'nin, Türkiye de dahil olmak üzere hiç kimse tarafından İsrail'e saldırı için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye, ABD ile harika ilişkileri olan bir ülke. Başkan Trump'ın Türkiye lideri (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) ile bir ilişkisi var. Bu çatışmayı çeşitli şekillerde nasıl önleyebileceğimizi görüştük." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SEVERİM O DA BENİ SEVER MAKUL OL"

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile harika ilişkileri olduğunu belirterek, "Ben onu seviyorum o da beni sever" dedi. Öte yandan Trump, Netanyahu'ya Türkiye konusunda "Makul ol" diyerek uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çetin ve zeki bir lider olduğunu ifade etti.

"İKİ BİN SENEDİR KİMSENİN YAPMADIĞI ŞEYİ YAPTI"

Öte yandan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında şunları da dile getirdi:

Erdoğan'a şunu söyledim, 'İki bin senedir kimsenin yapmadığı şeyi yaptın. Suriye'yi aldınız' dedim. 'Yok hayır, ben değilim' dedi ama 'Evet sensin' dedim 'Belki de benimdir' dedi. Erdoğan, çok güçlü bir adam ve kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı.

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