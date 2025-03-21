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Dünya

Trump'tan NYT'nin iddiasına ret

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times (NYT) gazetesinin, Elon Musk'ın, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Pentagon'daki görüşmesinde 'Çin'e karşı muhtemel savaş üzerine bilgilendirileceği'ne ilişkin iddiasını yalanladı.

AA21 Mart 2025 Cuma 11:34 - Güncelleme:
Trump'tan NYT'nin iddiasına ret
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Trump, kıdemli danışmanı Musk'a ilişkin New York Times iddiasının üzerine Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Başkan Trump, "Yalan haber yine iş başında, bu sefer New York Times. Yanlış bir şekilde, Elon Musk'ın Çin ile olası bir savaş hakkında bilgilendirilmek üzere Pentagon'a gideceğini söylemişler. Ne kadar saçma." ifadesini kullandı.

Görüşmede Çin'in ele alınmayacağını belirten Trump, "Haber katiyen doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.

NYT'nin görüşmeye dair bilgisi olan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Musk'ın, "Çin'e karşı muhtemel savaş hakkında bilgilendirilmek" üzere Pentagon'a gideceği iddia edilmişti.

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