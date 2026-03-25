İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3536
  • EURO
    51,5696
  • ALTIN
    6515.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Trump'tan Orban'a destek mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ülkesini korumak ve ekonomiyi büyütmek için çok çalıştığını belirterek, 12 Nisan'da yapılacak seçimlerde kendisini desteklediğini ifade etti.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 07:38
Trump'tan Orban'a destek mesajı
ABONE OL

Trump, sosyal medya hesabından Macaristan Başbakanı Orban'a destek mesajı yayımladı.

Mesajında Orban'ın "olağanüstü sonuçlar elde etme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip olduğunu" aktaran Trump, Orban'ın ülkesi ve halkı için yorulmadan mücadele ettiğini bildirdi.

Orban'ın Macaristan'ı korumak, ekonomiyi büyütmek, iş yaratmak, ticareti teşvik etmek, yasa dışı göçü durdurmak ve hukuk ve düzeni sağlamak için çok çalıştığını savunan Trump, "Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler, büyük ölçüde Başbakan Orban sayesinde, yönetimim altında işbirliği ve muhteşem başarı açısından yeni zirvelere ulaştı. Her iki ülkenin de bu muazzam başarı ve işbirliği yolunda daha da ilerlemesi için onunla yakın çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, 2022'de Orban'ın yeniden seçilmesi için desteklediğini hatırlatarak, Başbakan olarak yeniden seçilmesi için kendisine "tam ve eksiksiz" destek verdiğini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.