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Dünya

Trump'tan Orta Doğu çıkarması

ABD Başkanı Donald Trump Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan Suudi Arabistan'a vardı. Trump'ın, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planladığı iddia ediliyor.

AA13 Mayıs 2025 Salı 10:22 - Güncelleme:
Trump'tan Orta Doğu çıkarması
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ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihlerinde üç ülkeyi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı Suudi Arabistan'a geldi.

ABD Başkanı Trump'ın ilk resmi devlet ziyareti olan Suudi Arabistan'daki temaslarında, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'nda görüşmesi ve Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor.

Trump'ın ziyaretinde ikili ve bölgesel ölçekteki ticari, siyasi ve askeri meseleler masaya yatırılacak.

ABD basına göre Trump, Suudi Arabistan'dan 1 trilyon dolarlık yatırım çekmeyi planlarken Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vadediyor.

Ziyaret süresince ABD ve Suudi Arabistan arasında önemli ticari ve silah anlaşmaları yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı, Suudi Arabistan yetkilileriyle bölgesel ve uluslararası meseleleri de ele alacak.

ABD-İran arasındaki nükleer müzakereler, Yemen'deki Husilerin durumu, Gazze'de ateşkesin sağlanması, İsrail'le ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşındaki durum gibi birçok konunun görüşülmesi öngörülüyor.

  • Trump Suudi Arabistan
  • Orta Doğu Ziyareti
  • ABD Başkanı

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