Dünya

Trump'tan Paşinyan'a tam destek

ABD Başkanı Donald Trump, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a haziran ayında yapılacak parlamento seçimleri için 'tam ve eksiksiz' destek vereceğini açıkladı.

AA28 Mayıs 2026 Perşembe 07:17 - Güncelleme:
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Paşinyan'ın politikasını överek 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerinde kendisini destekleyeceğini belirtti.

Paşinyan'ın "harika bir dost ve lider" olduğunu ifade eden Trump, onun ülkesini "güçlü, zengin ve son derece güvenli bir hale getirdiğini" vurguladı.

Trump, "Nikol, Ermenistan ve tüm Güney Kafkasya bölgesi için barış ve refah vizyonumu bütünüyle paylaşıyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kısa süre önce Ermenistan'a yaptığı ziyareti hatırlatan Trump, bu ziyarette her iki ülke adına "önemli anlaşmalarda ilerleme sağlandığına" değindi.

Trump, ABD ve Ermenistan'ın yakında, Kafkasya'nın güneyini "dönüştürecek" ve Amerikan enerji şirketlerinin Orta Asya'dan ABD'ye kadar uzanan bir erişim sağlamasına yardımcı olacak "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası"nın temelini birlikte atacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Trump paylaşımının devamında, "Nikol'un yardımıyla, ABD'yi, Ermenistan'ı, güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı, daha önce hiç ulaşmadıkları yüksekliklere taşıyacağız. Ermenistan'ı tekrar büyük yap." ifadelerine yer verdi.

