İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2025 Pazar / 29 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan Pentagon'a basın tepkisi... ''Gazetecileri hiçbir şey durduramaz''
Dünya

Trump'tan Pentagon'a basın tepkisi... ''Gazetecileri hiçbir şey durduramaz''

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin hangi konularda haber yapabileceğine ilişkin karar verme yetkisinin Savunma Bakanlığında (Pentagon) olmaması gerektiğini belirtti.

AA21 Eylül 2025 Pazar 20:29 - Güncelleme:
Trump'tan Pentagon'a basın tepkisi... ''Gazetecileri hiçbir şey durduramaz''
ABONE OL

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, Pentagon'u takip eden gazetecilere getirilen kısıtlamalara ilişkin açıklama yaptı.

ABD'de suikast sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün anma töreni için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, gazetecilerin hangi konularda haber yapabileceğine ilişkin karar verme yetkisinin Pentagon'da olmaması gerektiğine işaret etti.

Trump, "Gazetecileri hiçbir şey durduramaz, bunu siz de biliyorsunuz." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth dün, medyanın Pentagon'a erişiminin kısıtlanacağına işaret ederek, "Basın artık (Pentagon) koridorlarında dolaşamayacak." ifadesini kullanmıştı.

Pentagon'u medyanın değil, halkın yönettiğini vurgulayan Hegseth, kurallara uymayanların binaya alınmayacağını duyurmuştu.

The New York Times'ın Pentagon bilgi notuna dayandırılan haberinde de belirli bilgileri yayımlamamayı kabul etmeyen gazetecilerin erişiminin kısıtlanacağı ve basın mensuplarının daha önce erişilebilen çoğu alana yanlarında Bakanlıktan bir refakatçi olmadan giremeyeceği ifade edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.