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Dünya

Trump'tan petrol çağrısı: Gözüm üzerinizde, fiyatları düşürün

ABD Başkanı Donald Trump, petrol fiyatlarının düşük tutulması çağrısında bulundu. Trump, 'Herkes petrol fiyatlarını düşürsün, gözüm üzerinizde. Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz, bunu yapmayın' dedi.

AA23 Haziran 2025 Pazartesi 17:48 - Güncelleme:
Trump'tan petrol çağrısı: Gözüm üzerinizde, fiyatları düşürün
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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.

Petrol fiyatlarının düşük tutulmasını isteyen Trump, "İzliyorum. Düşmanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz, yapmayın." ifadelerini kullandı.

Trump, diğer bir paylaşımında da, "Sondaj bebeğim, sondaj. Ve hemen şimdi diyorum." şeklinde ABD Enerji Bakanlığına seslendi.

"PETROL FİYATLARINI DÜŞÜRÜN"

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Trump'ın söz konusu paylaşımına, "İlgileniyoruz. Başkan Trump'ın liderliği sayesinde Amerika'nın enerji güvenliği hiç olmadığı kadar güçlü." yanıtını verdi.

Orta Doğu'da İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlemesiyle daha da artmıştı.

İran'ın buna tepki olarak, dünya petrol sevkiyatının önemli orandaki bölümünün gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimali, petrol piyasalarını hareketlendirmişti.

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