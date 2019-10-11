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Trump’tan PKK itirafı

Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanarak, “Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye’nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur” itirafında bulundu.

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Beyaz Saray’da basın mensuplarına açıklama yapan Trump, Suriye’nin kuzeyi hakkında Türkiye ile 3 yıldır konuştuğuna değinerek, “Türkiye ve PKK yıllardır savaşıyor. Biz bu savaşın ortasına bırakıldık. Bunun sadece 30 gün sürmesi gerekiyordu ama yıllardır oradayız. Şimdi taraflarla konuşarak oradan çıkma zamanı” dedi. DEAŞ’lılar konusunda Başkan Erdoğan ile görüştüğünü belirten Trump, “Kürtler DEAŞ mensuplarına göz kulak olmazsa Türkiye göz kulak olacak. Türkiye de en az bizim kadar bunların dışarıda gezmesini istemiyor” diye konuştu. 

NORMANDİYA VURGUSU

Trump ayrıca, “Kürtler 2. Dünya Savaşı’nda bize yardım etmediler, Normandiya’da bize yardım etmediler. Kendi toprakları konusunda yardımcı oldular” ifadelerini kulandı.

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