Trump’tan PKK itirafı

Beyaz Saray’da basın mensuplarına açıklama yapan Trump, Suriye’nin kuzeyi hakkında Türkiye ile 3 yıldır konuştuğuna değinerek, “Türkiye ve PKK yıllardır savaşıyor. Biz bu savaşın ortasına bırakıldık. Bunun sadece 30 gün sürmesi gerekiyordu ama yıllardır oradayız. Şimdi taraflarla konuşarak oradan çıkma zamanı” dedi. DEAŞ’lılar konusunda Başkan Erdoğan ile görüştüğünü belirten Trump, “Kürtler DEAŞ mensuplarına göz kulak olmazsa Türkiye göz kulak olacak. Türkiye de en az bizim kadar bunların dışarıda gezmesini istemiyor” diye konuştu.

NORMANDİYA VURGUSU

Trump ayrıca, “Kürtler 2. Dünya Savaşı’nda bize yardım etmediler, Normandiya’da bize yardım etmediler. Kendi toprakları konusunda yardımcı oldular” ifadelerini kulandı.