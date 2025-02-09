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Dünya

Trump'tan ''Plastiğe geri dönüyoruz'' kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından 'kağıt pipet'lere ilişkin de eleştiride bulunarak 'plastik kullanımına geri dönüş' mesajı verdi.

AA9 Şubat 2025 Pazar 11:00 - Güncelleme:
Trump'tan ''Plastiğe geri dönüyoruz'' kararı
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Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, bu sefer çevre dostu olarak bilinen kağıt pipetleri hedef aldı.

Trump, "Sahtekar (eski Başkan) Joe'nun 'Plastik pipete hayır, yalnızca kağıt!' kararı artık öldü. Artık içeceğinizi, ağzınızda iğrenç şekilde eriyen kağıt pipet olmadan keyifle içebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump ayrı bir paylaşımda da "Plastiğe geri dönüyoruz" ifadesiyle Biden'ın "kağıt pipet" kararını geçersiz kılacak başkanlık kararnamesine imza atacağını belirtti.

İlk kez başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump, ABD'yi, 2015'te kabul edilen anlaşmadan geri çekmişti.

Trump'ın ikinci kez girdiği başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından 20 Ocak 2021'de, ABD'nin yeni başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, ilk gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD'yi anlaşmaya yeniden taraf yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını resmi olarak ilettiğini bildirmişti.

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