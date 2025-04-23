İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2025 Çarşamba / 25 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2796
  • EURO
    43,6283
  • ALTIN
    4083.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan Powell için yeni açıklama! Fed Başkanı değişiyor mu?
Dünya

Trump'tan Powell için yeni açıklama! Fed Başkanı değişiyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma gibi bir planının olmadığını söyledi.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
Trump'tan Powell için yeni açıklama! Fed Başkanı değişiyor mu?
ABONE OL

Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına, daha önce faiz oranlarını düşürme konusunda geç kalmakla suçlayarak görevden alınması gerektiğini söylediği Powell'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getiren Trump, Fed Başkanı'nın faiz indirme konusunda biraz daha aktif olması gerektiğini vurguladı.

"POWELL'IN ZAMANINDA HAREKET ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Trump, "Fed'in faiz oranını düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre, oranı düşürmek için mükemmel bir zamandayız. (Powell'ın) Bu konuda geç kalmasındansa erken ya da zamanında hareket etmesini bekliyoruz." dedi.

Öte yandan, Trump, 17 Nisan'da, Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda "çok geç kaldığını ve hatalı olduğunu" belirterek işine bir an önce son verilmesini istemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.