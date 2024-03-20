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Dünya

Trump'tan Prens Harry'ye nota! Sınır dışı edilebilir

Eski ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken Prens Harry iması geldi. Trump, tekrar başkan seçilmesi durumunda Prens Harry'yi sınır dışı edebileceğine yönelik, 'Vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği tespit edilirse' şeklinde açıklamada bulundu.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 00:18 - Güncelleme:
Trump'tan Prens Harry'ye nota! Sınır dışı edilebilir
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden başkanlığı kazanması halinde İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin uyuşturucu kullanımından sınır dışı edilebileceğini belirtti.

UYUŞTURUCU KULLANIYORSA SINIR DIŞI EDECEĞİNİ İMA ETTİ

Trump, İngiliz haber kanalı GB News'e verdiği röportajda, başkan seçilmesi durumunda Prens Harry'nin, "vize evraklarında uyuşturucu kullanımı konusunda yalan söylediği tespit edilirse" ABD'den sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etti.

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olarak girmesine kesin gözüyle bakılan Trump, Harry'ye ayrıcalık gösterilip gösterilmeyeceği sorusunu, "Hayır. Uyuşturucu hakkında bir şeyler bilip bilmediğini görmemiz gerekecek ve eğer yalan söylüyorsa uygun önlemleri almaları gerekecek." diye cevapladı.

TRUMP DAHA ÖNCE DE HARRY'YE AYAR VERMİŞTİ!

Trump, "uygun önlemin" sınır dışı etme anlamına gelip gelmediği sorusuna ise net bir cevap vermedi.

Prens Harry hakkında daha önce de konuşan Trump, 2024'te yeniden seçilmesi halinde Prens Harry'nin Kraliçe II. Elizabeth'e yaptığı "affedilemez" ihanetin ardından "tek başına" kalacağı uyarısında bulunmuştu.

PRENS, KİTABINDA UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Prens Harry, 10 Ocak 2023'te yayımlanan "Spare" adlı kitabında daha önce bazı uyuşturucular kullandığına değinmişti.

Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, kitaptaki bu itiraf üzerine geçen yıl Prens Harry'nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) dava açmıştı.

ABD'ye giriş için yapılan bazı vize başvurularında, başvuru sahiplerinden uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları konusunda yönlendirilen soruları cevaplaması gerekiyor. Uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.

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