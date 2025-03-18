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Dünya

Trump'tan Putin ile telefon görüşmesi öncesi açıklama

ABD Başkanı Trump, Putin ile telefon görüşmesi öncesi anlaşmadaki birçok unsurda uzlaşma sağlandığını duyurdu.

AA18 Mart 2025 Salı 09:49 - Güncelleme:
Trump'tan Putin ile telefon görüşmesi öncesi açıklama
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı telefon görüşmesi öncesinde, nihai barış anlaşmasındaki birçok unsur konusunda uzlaşmaya varıldığını belirtti.

Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu masaya yatıracağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti.

Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

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