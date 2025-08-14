İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,792
  • EURO
    47,7639
  • ALTIN
    4401.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan Putin'e ''nadir toprak elementi'' teklifi!
Dünya

Trump'tan Putin'e ''nadir toprak elementi'' teklifi!

İngiliz 'The Telegraph' gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye teşvik için nadir toprak elementlerine erişim imkanı sunmayı planladığını öne sürdü.

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 12:38 - Güncelleme:
Trump'tan Putin'e ''nadir toprak elementi'' teklifi!
ABONE OL

Gazetenin haberinde, Trump'ın yarın Alaska'da Putin'le yapacağı görüşmede çeşitli karlı fırsatlar sunacağı, bunların arasında Alaska'daki doğal kaynakların Rusya'ya açılması ve Rusya'nın havacılık sektörüne yönelik bazı ABD yaptırımlarının kaldırılmasının da yer aldığı iddia edildi.

Haberde, Trump yönetimindeki isimlerden ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Rusya ile ekonomik tavizleri değerlendirerek ateşkes sürecini hızlandırmaya çalıştığı kaydedildi.

Habere göre, bu teklifle Rusya'ya, Ukrayna'da kontrolündeki bölgelerde bulunan nadir toprak elementlerine erişim hakkı verilmesi gündemde. Dünya genelinde batarya üretiminde kullanılan lityum rezervlerinin yaklaşık yüzde 10'una sahip Ukrayna'daki en büyük iki lityum yatağı ise şu an Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde bulunuyor.

Haberde, mayısta ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak elementleri konusunda anlaşma imzalandığı, yeni maden işletmelerinin Rusya'nın işbirliğiyle daha hızlı faaliyete geçebileceği ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasında nadir elementler anlaşmasının resmen imzalanarak yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Trump, "Ukrayna ile yasama organları tarafından da tamamen onaylanan nadir elementler anlaşmasını henüz sonuçlandırdık. Anlaşma artık imzalandı ve onaylandı, artık çok büyük miktarda, çok yüksek kaliteli nadir toprak elementine erişimimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna ile ABD arasında nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da mutabakat zaptı imzalanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Depreme markette yakalandılar: Panik anları güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.