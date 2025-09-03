ABD Başkanı Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, ikili Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ile Polonya'nın özellikle savunma anlamında önemli bir işbirliğine imza attığını dile getiren Trump, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Halen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile masaya oturmayan Rusya Devlet Başkanı Putin'e nasıl bir mesajı olduğu sorulan ABD Başkanı, "Devlet Başkanı Putin'e verecek bir mesajım yok, o benim duruşumu biliyor. Kendisi bir şekilde kararını verecektir. Kararı ne olursa olsun ya bundan memnun olacağız ya da memnun olmayacağız. Eğer memnun olmazsak sonuçlarını göreceksiniz." diye konuştu.

TRUMP, PUTİN'LE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA KARARINI VERECEK

Putin'le birkaç gün içinde bir görüşme yapacağını kaydeden Trump, bu görüşmede ortaya çıkacak tabloya göre nasıl hareket edeceğine daha net karar vereceğini vurguladı.

ABD Başkanı, "Rusya'ya karşı çok sert önlemler aldık biliyorsunuz. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde onunla konuşacağım ve durumu göreceğiz." yorumunu yaptı.

İki ülkenin halen barış anlaşması için masaya oturmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını yineleyen Trump, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın asker kaybetmeye devam ettiğini belirtti.

Hindistan'ın Rusya'dan petrol almasını yaptırım yoluyla engelleyerek Moskova'ya "ikincil" önemli bir yaptırım uyguladıklarını anlatan Trump, "Hindistan'a getirdiğim yaptırımı unutmayın. Rusya'ya milyarlarca dolara mal oldu. Ancak Rusya'ya henüz ikinci ve üçüncü aşama yaptırımları getirmedim." şeklinde konuştu.

"BENİM İZLEMEMİ UMUYORLARDI, BEN DE İZLEDİM"

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Çin'de gerçekleştirilen askeri geçit törenine ilişkin soruları da yanıtlarken, söz konusu töreni izlediğini söyledi.

Trump, askeri geçit töreniyle ilgili, "Çok etkileyici olduğunu düşünüyorum, bunu yapmalarının nedenini biliyorum, benim izlememi umuyorlardı, ben de izledim. Devlet Başkanı Şi (Cinping) dün gece konuşmasında ABD'den bahsetmeliydi çünkü Çin'e çok yardım ettik." ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı ile iyi dost olduklarını ve Şi'nin konuşmasında ABD'den bahsetmemesinden memnun olmadığını kaydeden Trump, "Belki yanılıyorumdur ama ABD'nin, Çin'in özgürlüğünü kazanmasına yardım ettiği için yeterince takdir edildiğine inanmıyorum." diye konuştu.