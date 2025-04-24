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Dünya

Trump'tan Rusya mesajı: Putin'in saldırıları durduracağına inanıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Ukrayna'ya yönelik saldırılarını' durduracağına inandığını söyledi.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 21:14 - Güncelleme:
Trump'tan Rusya mesajı: Putin'in saldırıları durduracağına inanıyorum
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Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'yi Beyaz Saray'da karşılayan ABD Başkanı Trump, basın mensubunun Rusya ile ilgili sorusunu yanıtladı.

Trump, "Putin'in, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını durduracağına inanıp inanmadığının" sorulması üzerine, "Evet, inanıyorum." yanıtını verdi.

Öte yandan Trump, Norveç Başbakanı Store ile Beyaz Saray'daki öğle yemeği öncesinde gazetecilere kısa açıklama yaptı.

"BUNUN HIZLI OLMASINI İSTİYORUZ"

Trump, Rusya-Ukrayna sürecinin anlaşmayla sonuçlanmasına ilişkin, "Benim bu konuda bir son tarihim var ve bunun hızlı olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bugün sosyal medya platformu Truth Social hesabından Kiev'e düzenlenen saldırıya ilişkin paylaşım yapmıştı.

Rusya'nın Kiev'e yönelik saldırılarından memnuniyet duymadığını belirten Trump, "Vladimir, dur! Haftada 5 bin asker ölüyor." ifadesini kullanarak, barış anlaşmasının imzalanması çağrısında bulunmuştu.

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