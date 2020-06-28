DHA 28 Haziran 2020 Pazar 15:28 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 15:40

New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif ettiğini iddia etti. Söz konusu iddialara ABD Başkanı Donald Trump’tan yanıt geldi.

‘KİMSE BÖYLE BİR BİLGİ VERMEDİ’



ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kimse bana, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e ya da Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Mark Meadows’a, ‘kimliği belirsiz bir kaynaktan’ alınan bilgilerle sahte haber kaynağı New York Times’ta iddia edildiği gibi Rusya’nın Afganistan’daki ABD askerlerine yönelik ‘sözde saldırılar’ gerçekleştirdiğine dair bilgi vermedi” dedi.

‘RUSYA’YA KARŞI KİMSE BİZİM KADAR SERT TAVIR SERGİLEMEDİ’

Trump, “Rusya üzerinde Trump Yönetimi kadar hiçbir yönetim sert tavır sergilemedi. Yozlaşmış Joe Biden & Obama ile Rusya, Ukrayna'nın önemli bölgelerini devraldı. Muhtemelen başka bir sahte Times işi. Kim bu kaynak?” ifadelerini kullandı.