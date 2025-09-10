İSTANBUL 29°C / 20°C
10 Eylül 2025 Çarşamba
  • Trump'tan Rusya'ya gözdağı: İşte başlıyoruz
Dünya

Trump'tan Rusya'ya gözdağı: İşte başlıyoruz

Ukrayna ile barış masasına oturmayan Rusya, Trump'ın hedefine girmişti. Trump, Rusya'nın hava araçlarıyla (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesine 'İşte başlıyoruz' şeklinde tepki gösterdi.

10 Eylül 2025 Çarşamba 19:10
Trump'tan Rusya'ya gözdağı: İşte başlıyoruz
ABD Başkanı Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlal etmesini değerlendirdi.

"İŞTE BAŞLIYORUZ"

Trump, açıklamasında, "Rusya neden Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal ediyor? İşte başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da olağanüstü kabine toplantısında Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında bazı İHA'ların Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söylemişti.

Merz'den Rusya'ya Polonya tepkisi: Bu pervasız eylem...

Dünyanın tepkisini çekmişti! Trump'tan ölüm cezası talebi

Alaska'da 3 saatlik ABD-Rusya toplantısı! Zelenski'den Putin'e tepki: İstediğini aldı

