Trump'tan Rusya'ya yaptırım tehdidi

Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı basın toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Trump, "Rusya'dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde (Ukrayna'yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız." ifadelerini kullandı.

Trump, "Bugün Ukrayna'ya silah gönderme konusunda bir anlaşma yaptık." diyerek, ABD'nin bu silahları üreteceğini ve NATO müttefiklerinin maliyetini karşılayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, "(Ukrayna'ya) en üst düzey silahlar gönderiyoruz, NATO tarafından koordine ediliyor." dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte, "ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etme kararı çok önemli. Avrupalı devletlerle görüşeceğim ve Ukrayna için askeri yardım konteynerleri hazırlayacağız. Bu süreçte (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in orada bulunması nedeniyle Ukrayna ile görüşmelerde daha ciddi karşılandım." diye konuştu.

Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Washington ziyareti öncesi sosyal medya platformu Truth Social hesabından paylaşımda bulunmuştu.

ABD'nin "dost ve düşmanları tarafından on yıllardır askeri ve ticari olarak kazıklandığını" ileri süren Trump, "Bu, trilyonlarca dolarlık bir maliyete mal olmuştur ve artık sürdürülebilir değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.