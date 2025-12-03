İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4959
  • EURO
    49,4671
  • ALTIN
    5749.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan Şara'ya 'güven' mesajı: Ülkesini düzeltmeye çok hevesli
Dünya

Trump'tan Şara'ya 'güven' mesajı: Ülkesini düzeltmeye çok hevesli

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kısa zamanda çok mesafe kat ettiğini kaydederek, 'Ona (Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara) çok güveniyorum.' dedi.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 01:50 - Güncelleme:
Trump'tan Şara'ya 'güven' mesajı: Ülkesini düzeltmeye çok hevesli
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, "Suriye'nin kısa zamanda çok yol kat ettiğini düşünüyorum. Suriye'nin yeni lideri (Ahmed Şara) üç hafta önce buradaydı. Kendisi, ülkesini düzeltmeye ve ülkesindekileri bir araya getirmeye gerçekten çok hevesli. Bu hiç de kolay bir iş değil. Orada yüzyıllardır süren sorunlar var, ama bence o bu işi becerecek. Ona çok güveniyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 10 Kasım'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığının ele alındığı kaydedilmişti.

Şara'nın Trump'la görüşmesi, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray'da bir ABD başkanıyla yaptığı ilk görüşme olarak kayıtlara geçmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Çöp kamyonu binaya girdi: 3 yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.