ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmak için yarışa başladı.

2020'de yapılacak ABD başkanlık seçimleri ile ile ilgili halka hitap eden Trump seçmene, yalnızca kanseri değil AIDS'e de tedavi bulacaklarını ve Mars'a gideceklerine dair söz verdi.

Trump, 2020 kampanyasının başlangıç konuşmasında, ''Yeni döneme kanser ve birçok hastalığın tedavisi ile başlayacağız. Amerika'da AIDS'i yok edeceğiz. Amerikalı astronotlar Mars'ın yüzeyine yerleştirmenin temellerini atacağız.'' dedi.

BİDEN'E KIZMIŞTI AMA AYNI VAATTE BULUNDU

Trump'a 2020'de rakip olmaya hazırlanan demokrat aday Joe Biden de, geçtiğimiz gün kanseri tedavi etme vaadinde bulundu.

Biden'e sinirlenen Trump, ''Son 50 yılda neden bunu yapmadın Joe'' dedi. Ancak Trump da rakibinin vaadini kampanyasının açılış konuşmasında kullandı.

''MARS'A GİT VE ORADA KAL''

Sosyal medyada gündem olan Trump'ın vaatlerine, kullanıcılardan yorum yağdı. Bazı seçmenler, yüzden fazla kanser çeşidinin tedavisi olduğunu, immünoterapi gibi bazı tedavi yöntemlerinin neredeyse tüm türlerde etki gösterdiği şeklinde tepki gösterdi.

Trump'ın uzay macerasına da tepki gösteren bazı Amerikalılar, bu kadar sorun varken onlar yerine Mars'a gitme vaadinde bulunulmasını eleştirdi. Trump'a gelen dikkat çekici yorumlardan biri ise, ''Mars'a git ve orada kal'' yorumu oldu.