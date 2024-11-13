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Dünya

Trump'tan seçim zaferi sonrası ilk açıklama: Kazanmak güzel şey

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, seçim zaferi sonrası Washington'da Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerle bir araya geldi. Toplantıda Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson tarafından sahneye davet edilen Trump, Harris karşısında tüm salıncak eyaletleri kazanmalarının çok büyük bir başarı olduğunu kaydederek 'Kazanmak güzel şey' dedi.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 20:18 - Güncelleme:
Trump'tan seçim zaferi sonrası ilk açıklama: Kazanmak güzel şey
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ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, seçimlerin ardından ilk kez geldiği Washington'da sabah saatlerinde Kongre'deki Cumhuriyetçilerle bir araya geldi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın takdim ettiği Trump, sahneye çıkarak seçimleri nasıl kazandıklarına ilişkin konuşma yaptı ve tüm Cumhuriyetçileri kutladı.

"Kazanmak güzel şey; kazanmak her zaman güzeldir." yorumunu yapan Trump, Harris karşısında 7 salıncak eyaletin tamamını aldıklarını ve bunun büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Seçim başarısında katkısı olan herkese teşekkür eden Trump, "Seçimlerde 7,1 milyon farkla oy çokluğunu kazandık. Bu harika bir şey çünkü Cumhuriyetçilerin oy çokluğunu alması beklenmiyordu." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi ve yetki devir süreciyle ilgili konuları görüşmesi bekleniyor.

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