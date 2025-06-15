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  • Trump‘tan sitemli Orta Doğu mesajı! İran ve İsrail için “yakın” dedi
Dünya

Trump‘tan sitemli Orta Doğu mesajı! İran ve İsrail için “yakın” dedi

ABD Başkanı Donald Trump, 'Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor.” dedi.

AA15 Haziran 2025 Pazar 17:02 - Güncelleme:
Trump‘tan sitemli Orta Doğu mesajı! İran ve İsrail için “yakın” dedi
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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacaklar, tıpkı Hindistan ve Pakistan'ı anlaşmaya ikna ettiğim gibi." ifadelerini kullanan Trump, kendisinin durdurduğunu savunduğu Sırbistan ile Kosova arasındaki savaş ihtimalini de örnek olarak gösterdi.

"İSRAİL VE İRAN ARASINDA DA YAKINDA BARIŞ OLACAK"

Trump, ayrıca Mısır ve Etiyopya arasındaki gerginliğe kendisinin müdahil olması neticesinde barış geldiğini öne sürerek, "Aynı şekilde, İsrail ve İran arasında da yakında barış olacak. Şu anda birçok görüşme ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum, ama sorun değil, insanlar anlıyor." ifadelerini paylaştı.

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