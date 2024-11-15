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Dünya

Trump'tan sonra Rusya'dan uranyum hamlesi: İhracata kısıtlama getirildi

Rusya, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatına geçici kısıtlama getirdi. Putin, 11 Eylül'de Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşılık olduğunu belirtti.

AA15 Kasım 2024 Cuma 18:54 - Güncelleme:
Trump'tan sonra Rusya'dan uranyum hamlesi: İhracata kısıtlama getirildi
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Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Rusya'da zenginleştirilmiş uranyum ithalatına yönelik kısıtlamalar getirdiği anımsatıldı.

Söz konusu adım nedeniyle Rusya'nın da benzer bir karar aldığına işaret edilen açıklamada, "Rus hükümeti, ABD'ye zenginleştirilmiş uranyum ihracatına geçici kısıtlamalar getirdi." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Federal Teknik ve İhracat Kontrol Servisi tarafından verilen tek seferlik lisanslar kapsamında yapılacak sevkiyata ise muafiyet tanındığı kaydedildi.

PUTİN YAPTIRIMLARA KARŞILIK VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşılık olarak uranyum, titanyum ve nikel gibi ürünlerin dış pazarlara tedarikinde belirli kısıtlamalar uygulayabileceklerini söylemişti.

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