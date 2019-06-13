Trump baltayı taşa vurdu: Balinalar Prensi!

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Trump'tan sosyal medya hesabından 3 gaf birden!

ABD Başkanı, paylaştığı Twitter mesajında üç büyük gafa birden imza attı. Sosyal medyayı sallayan ise Galler Prensi Charles için İngilizce 'Balinalar Prensi' demesi oldu.

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ABD Başkanı Trump, bu kez büyük bir gafa imza attı.
 
Trump, bugün yazdığı tweette Prens Charles'ı 'Balinalar Prensi' olarak tanımladı.
 
Trump, "Her gün yabancı hükümetlerle buluşup görüşüyorum. İngiltere Kraliçesi, Balinalar Prensi, Birleşik Krallık Başbakanı, İrlanda Başbakanı, Fransa Başkanı ve Polonya Başkanı ile daha yeni bir araya geldim. Her şeyi konuştuk" yazdı.
 
Trump'ın 'Prince of Wales' yerine 'Prince of Whales' yazması sosyal medyayı salladı, bir anda trend topic listesine girdi.
 
Trump'ın tek bir Twitter mesajındaki imza attığı diğer yanlışlıklar ise, Birleşik Krallık Kraliçesi Elizabeth'i İngiltere Kraliçesi diye tanımlaması ve İngiltere Başbakanı'nı ise Birleşik Krallık başbakanı olarak yazması.
 
Trump, Balinalar Prensi'nin çok konuşulması üzerine tweetini silip yeniden yazdı ve bu kez doğru ifadeyi kullandı.

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