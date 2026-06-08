İşgalci İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar tüm bölgeyi gerilimin eşiğine taşırken, ABD Başkanı Trump devreye girdi. Trump, İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye verdiği röportajda soykırımcı Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin perde arkasını ilk kez paylaştı. Açıklamalar, Washington'un bölgesel bir savaşı önlemek için yoğun diplomatik trafik yürüttüğünü gözler önüne serdi.

TRUMP'TAN SOYKIRIMCI NETANYAHU'YA "YALNIZ KALIRSIN" UYARISI

Trump, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna Netanyahu ile İran'la karşılıklı saldırılara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuştu.

Soykırımcı Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini belirten Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, işgalci İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından "son dakikada" haberdar edildiğini vurgulayarak buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını kaydetti.

5 BÖLGE ÜLKESİNDEN İSRAİL'E BASKI, İRAN'DAN WASHINGTON'A TEMAS

ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarına katılan 5 bölge ülkesinin, işgalci İsrail'in saldırılarını durdurması için kendisine baskı yaptığını belirten Trump, İranlı yetkililerin de bu sabah Washington ile temasa geçtiği bilgisini paylaştı.

Trump, Tahran yönetiminin işgalci İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini duyurduğunu ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini de ileri sürdü.

TRUMP, SOYKIRIMCI NETANYAHU'YU SALDIRILARI DURDURMAYA İKNA ETTİ

Bu gelişme üzerine soykırımcı Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, soykırımcı İsrail Başbakanı'nı saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi.

Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu ve Tahran yönetiminin de bu yönde bir istek taşıdığını dile getirdi.

İŞGALCİ İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRISI GERİLİMİ TIRMANDIRMIŞTI

İsrail basını, soykırımcı Başbakan Netanyahu'nun, Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

Soykırımcı İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

Soykırımcı İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.