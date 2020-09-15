star.com.tr 15 Eylül 2020 Salı 10:18 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 10:26

İran, Devrim Muhafızlarına Bağlı Kudüs Tugaylarının komutanı Kasım Süleymani'nin ocak ayında ABD tarafından öldürülmesinin intikamını alacağını defalarca duyurmuştu.

Geçtiğimiz Pazar günü erken saatlerde, ABD'de yayın yapan Politico gazetesinin istihbarat raporlarına dayandırdığı bir haberde İran'ın, Süleymani suikastına misilleme olarak ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisi Lana Marks'a suikast düzenlemek üzerine planlar yaptığı ileri sürüldü.

İran iddiaları reddederken, Donal Trump iddialara yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın ABD'ye yönelik herhangi bir saldırısının "1000 kat daha büyük" bir yanıtla karşılanacağı konusunda uyardı.

Trump paylaşımda şu ifadeler yer verdi:

Basında çıkan haberlere göre İran, gelecekte bir saldırı planlıyor. ABD birliklerini öldüren, terörist lider Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'ye karşı bir suikast veya başka bir saldırı planlıyor olabilir.

İran'ın ABD'ye karşı herhangi bir biçimde yapacağı herhangi bir saldırı, İran'a 1000 kat daha büyük bir saldırı ile yanıt bulacak.

İRAN İDDİALARI REDDEDİYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, iddiaları reddetti ve 'ABD'li yetkilileri uluslararası arenada İran karşıtı propaganda için hilekar ve eskimiş yöntemlere başvurmayı bırakmaya' çağırdı.

Hatipzade iddiaları "Trump yönetiminin İran'a karşı istihbarat kampanyasının" bir parçası olarak nitelendirdi ve Politico raporunu "özel sipariş, önyargılı ve amaçlı" olarak nitelendirdi.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, 3 Ocak Cuma gecesi Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Devrim Muhafızları Komutanları da dahil üst düzey yetkililer, intikam alacaklarını iddia etmişti.

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