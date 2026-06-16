ABD Başkanı Donald Trump, G7 zirvesi kapsamında canlı açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G7 Zirvesi kapsamında yaptığı açıklamalarda İran ile yürütülen müzakerelerden Rusya-Ukrayna savaşına kadar birçok başlıkta dikkat çeken mesajlar verdi. Trump, İran ile varılan anlaşmanın yeni bir aşamaya geçtiğini açıklarken, Tahran yönetimine yönelik sert uyarılarda bulundu.

"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAYACAK"

Trump, İran ile yapılan anlaşmanın temel hedeflerinden birinin Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, "Bu anlaşma kapsamında İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak" ifadelerini kullanarak Washington yönetiminin bu konudaki tavrının değişmediğini vurguladı.

"NÜKLEER SİLAH PEŞİNE DÜŞERSE KIYAMET KOPAR"

İran'a yönelik en sert mesajını da veren Trump, Tahran'ın yeniden nükleer silah elde etmeye çalışması halinde ağır sonuçlarla karşılaşacağını söyledi.

Trump, "Eğer İran nükleer silah elde etmeye kalkışırsa kıyamet kopar" diyerek ABD'nin bu konuda taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

İRAN ANLAŞMASINDA "İKİNCİ AŞAMA" DÖNEMİ

G7 Zirvesi marjında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran ile yürütülen sürecin yeni bir evreye geçtiğini açıkladı.

"İran ile anlaşmamızı tamamladık. Başarılı olacağını düşünüyoruz. Süreç ikinci aşamaya geçiyor ve bunun aslında daha kolay olacağını düşünüyorum" diyen Trump, müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti.

"İRAN'A PARA AKTARMIYORUZ"

Trump, anlaşmaya rağmen ABD'nin İran'a herhangi bir mali kaynak sağlamadığını da vurguladı.

Washington'un İran'a yatırım yapmayacağını söyleyen ABD Başkanı, "İran'a herhangi bir para yatırmıyoruz" ifadelerini kullandı.

RUSYA ÇAĞRISI: MOSKOVA BİR ANLAŞMA YAPMALI

Trump, açıklamalarında Rusya-Ukrayna savaşına da değindi. Rusya'nın bir anlaşmaya varması gerektiğini belirten ABD Başkanı, diplomatik çözüm çağrısını yineledi.

"Rusya bir anlaşma yapmalı" diyen Trump, savaşın sona erdirilmesine yönelik girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

ABD Başkanı ayrıca gün içerisinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geleceğini açıkladı.

Trump, "Zelenski ile bugün daha sonra görüşeceğim" diyerek kritik temasın sinyalini verdi.

Trump'ın peş peşe yaptığı açıklamalar, İran dosyasındaki son gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin diplomatik temaslar açısından uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.

"ERDOĞAN VE ŞARA HARİKA İŞ ÇIKARDI: HİZBULLAH İLE SURİYE İLGİLENSİN"

ABD Başkanı Trump, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye lideri Ahmet Şara, harika iş çıkardı. Hizbullah ile Suriye ilgilensin, Suriye lideri çok başarılı, bunu başarabilir. İsrail'e Suriye'nin ilgileneceğini söyledim. Ben olmasam İsrail yok olurdu. Netanyahu Obama'ya yalvardı. Obama, uyarıyı dinlemneyip İran'ın tarafını tuttu." dedi.