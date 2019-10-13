23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'tan yeni harekat açıklaması: Savaşta yer almamak çok akıllıca

ABD Başkanı Trump, 'Türkiye, PKK'yı tüm terör örgütlerinin en kötüsü olarak görüyor. Başkaları bu savaşa girip, bir tarafın yanında savaşmak isteyebilir. İsteyen savaşabilir” dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye sınırındaki yoğun savaşta yer almamak çok akıllıca.” ifadesini kullandı.
 
Trump, Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin geri çekilmesi talimatı verdi
 
Başkan Trump, "Bizi Orta Doğu’da 'yanlışlıkla' savaşa sürükleyenler, hala savaşmamız için baskı yapıyor. Onların, ne kadar kötü bir karar verdiklerine dair hiçbir fikri yok. Neden savaş ilanı için talepte bulunmuyorlar?” değerlendirmesinde bulundu.
 
İki yıl önce Irak'ın Suriye'nin farklı bölgesinde Kürtler (YPG/PKK) ile savaşa gidecekken birçok insanın kendisinden Irak'a karşı Kürtlerin yanında savaşmalarını istediğini belirten Trump, "Onlara 'hayır' dedim ve Kürtler savaşı iki kez bıraktı. Şimdi de aynı şey Türkiye ile oluyor. Kürtler ve Türkiye uzun yıllardır savaşıyor. Türkiye, PKK'yı tüm terör örgütlerinin en kötüsü olarak görüyor. Başkaları bu savaşa girip, bir tarafın yanında savaşmak isteyebilir. İsteyen savaşabilir!" ifadelerini kullandı.
 
Trump, Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini de vurgulayarak "Sonu gelmeyen savaşlar!" ifadesini paylaşımına ekledi.

Türk savaş uçakları Tel Abyad´da Arapça ve Kürtçe bildiri attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı

Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı

Fener'e kötü haber! Emre Belözoğlu o maçları kaçıracak

Fener'e kötü haber! Emre Belözoğlu o maçları kaçıracak

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

Köyde esrarengiz olay, yüzlercesi telef oldu

Köyde esrarengiz olay, yüzlercesi telef oldu

Bu koleksiyon geçmişte yolculuğa çıkarıyor

Bu koleksiyon geçmişte yolculuğa çıkarıyor

Düğününe sadece 12 gün vardı... Babasının feryadı yürekleri dağladı

Düğününe sadece 12 gün vardı... Babasının feryadı yürekleri dağladı
 

POPÜLER HABERLER

M-4 karayolu kontrol altına alındı, MSB o anları paylaştı!

M-4 karayolu kontrol altına alındı, MSB o anları paylaştı!

Bu koleksiyon geçmişte yolculuğa çıkarıyor

Bu koleksiyon geçmişte yolculuğa çıkarıyor

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı, M-4 karayolu kontrol altına alındı

Tel Abyad teröristlerden kurtarıldı, M-4 karayolu kontrol altına alındı

Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı!

Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA