İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2026 Çarşamba / 10 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4146
  • EURO
    52,1614
  • ALTIN
    7357.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan Suriye çıkışı: Bugün muazzam bir sorunu çözdük
Dünya

Trump'tan Suriye çıkışı: Bugün muazzam bir sorunu çözdük

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye konusunda yürütülen görüşmelere ilişkin, 'Bugün Suriye ile muazzam bir sorunu çözdük, birçok hayat kurtarıldı' ifadesinde bulundu.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
Trump'tan Suriye çıkışı: Bugün muazzam bir sorunu çözdük
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye konusunda "muazzam bir sorunu" çözdüklerini savundu.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Suriye'ye ilişkin konuştu.

"Bugün, Suriye ile muazzam bir sorunu çözdük, birçok hayat kurtarıldı." ifadesini kullanan Trump, Rubio'nun harika iş çıkardığını savundu.

Ancak Trump, Suriye ile çözüldüğünü belirttiği konuya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Başkan Trump, dün, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile "çok iyi" bir görüşme yaptığını açıklamış, "Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor." ifadesini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kesik baş cinayetinde yeni görüntüler: Genç kadının başına ütüyle vurup bıçaklamış

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.