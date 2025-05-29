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Dünya

Trump'tan Suriye için yeni karar... ''Yakında'' diyerek duyurdu!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın, yakında Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracağını' duyurdu.

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 15:43 - Güncelleme:
Trump'tan Suriye için yeni karar... ''Yakında'' diyerek duyurdu!
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Başkent Şam'da bulunan ABD büyükelçilik konutunda, ülkesinin bayrağını göndere çekme töreni için Suriye'de bulunan Barrack, Al-Arabiya kanalına açıklamada bulundu.

Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ABD güçlerinin Suriye'deki misyonunun "terör örgütü DEAŞ'i ortadan kaldırmak" olduğunu ifade etti.

"Başkan Donald Trump, yakında Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkaracak." diyen Barrack, Trump'ın amacının "Suriye'deki mevcut hükümeti güçlendirmek" olduğunu kaydetti.

Barrack ayrıca, Washington'un, yaptırımların etkilerini ortadan kaldırmak için "Suriye'de ticareti teşvik etmek" için çalışacağını açıkladı.

Suriye resmi ajansı SANA'ya göre, başkent Şam'ın Ebu Rummene Mahallesi'nde bulunan ABD büyükelçilik konutunda, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin katılımıyla düzenlenen törende, Washington'un Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ülkesinin bayrağını göndere çekmişti.

ABD'nin Şam Büyükelçiliği, faaliyetlerini 2012'de güvenlik gerekçesiyle durdurmuştu.

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