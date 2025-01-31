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Dünya

Trump'tan 'Suriye' sorusuna dikkat çeken cevap

'ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekeceğine' dair soruya cevap veren ABD Başkanı Trump, ABD olarak Suriye'de işlerinin olmadığını belirterek, 'Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok.' dedi.

AA31 Ocak 2025 Cuma 07:20 - Güncelleme:
Trump'tan 'Suriye' sorusuna dikkat çeken cevap
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Trump, "İsrail medyasında ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekeceğine ilişkin haberler çıkıyor, bu konuda karar verdiniz mi?" şeklindeki soruya, "Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye müdahil değiliz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." cevabını verdi.

TRUMP, MISIR VE ÜRDÜN'ÜN FİLİSTİNLİLERİ KABUL ETMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki açıklamalarını yineleyerek, Mısır ve Ürdün'ün Filistinlileri kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Trump, "Mısır ve Ürdün'ün Gazzelileri ülkelerine almayacakları" yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Bunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Onlar için çok şey yaptık, onlar da bunu yapacak." dedi.

Trump, konuyla ilgili daha önceki açıklamalarında, Gazze'de ciddi bir yıkımın olduğunu, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilebileceği önerisini yapmıştı.

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