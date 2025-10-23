İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9896
  • EURO
    48,8159
  • ALTIN
    5561.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'tan sürpriz Çin açıklaması: Putin üzerinde büyük etkisi olabilir
Dünya

Trump'tan sürpriz Çin açıklaması: Putin üzerinde büyük etkisi olabilir

Rusya-Ukrayna savaşında Çin'in rolüne işaret eden ABD Başkanı Trump, çözüm için gözünü Pekin'e çevirdi. Trump, Şi'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'na son vermek için Putin üzerinde ciddi bir etki yaratabileceğini savundu.

AA23 Ekim 2025 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
Trump'tan sürpriz Çin açıklaması: Putin üzerinde büyük etkisi olabilir
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, Asya ziyareti sırasında bir araya gelmeyi planladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde "büyük etkisinin olabileceğini" ifade etti.

Oval Ofis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, "Şi'nin Putin'i savaşın sona ermesi için ikna edebileceğini" düşündüğünü söyledi.

Trump, "Bence (Şi'nin) Putin üzerinde büyük etkisi olabilir. Birçok kişi üzerinde büyük etkisi olabilir." diyerek Şi'nin "oldukça büyük bir ülkenin güçlü bir lideri" olduğunu kaydetti.

Haftaya yapacağı Asya ziyareti kapsamında Güney Kore'de Çinli mevkidaşı Şi ile bir araya geleceğini, birçok konuda değerlendirmeler yapacaklarını vurgulayan Trump, "(Şi ile) Rusya-Ukrayna meselesini konuşacağız." dedi.

Trump, 16 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'ın 21 Ekim'de Trump ile Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıklamasının ardından Trump, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.