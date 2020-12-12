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Dünya

Trump'tan sürpriz 'Dr. Mehmet Öz' ataması! Listedeki 29 ismin arasında yer alıyor

ABD Başkanı Trump, Türk doktor Mehmet Öz'ü Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyine atayacak.

AA12 Aralık 2020 Cumartesi 07:20 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 07:20
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ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ü, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyeliğine atayacağını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi olarak yapacağı atamaların listesi yayımlandı.

Listedeki 29 ismin arasında ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan Türk Kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz de yer aldı.

ABD'nin 34. Başkanı Dwight David Eisenhower tarafından 1956'da kurulan konsey, ABD'lilerin daha sportif ve sağlıklı bir yaşama yönlendirilmesini amaçlıyor. ;;;;

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