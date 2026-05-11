  • Trump'tan tarihi hamle: İran savaşı nedeniyle federal benzin vergisini askıya alıyor
Trump'tan tarihi hamle: İran savaşı nedeniyle federal benzin vergisini askıya alıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşın tetiklediği petrol fiyatı artışı karşısında 18 sentlik federal benzin vergisini geçici olarak kaldıracağını açıkladı. ABD'de benzinin galon fiyatı bir yılda 3,14 dolardan 4,52 dolara yükselirken, Kongre onayı gerektiren bu adım için eyaletler de kendi vergilerini düşürme kararları aldı.

AA11 Mayıs 2026 Pazartesi 20:59
ABD'de İran'a yönelik askeri operasyonların başlamasıyla birlikte petrol ve benzin fiyatları hızla tırmandı. Pompa fiyatlarındaki sert yükseliş milyonlarca Amerikalı sürücüyü doğrudan vurdu. Başkan Trump, artan maliyetlerin vatandaşlar üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla federal benzin vergisinin askıya alınacağını duyurdu.

TRUMP'TAN BENZİN VERGİSİ KARARI: "UYGUN OLDUĞU SÜRECE"

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği sağlık düzenlemeleriyle ilgili bir toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Federal benzin vergisini askıya alıp almayacağının sorulması üzerine Trump, bunu yapacağını söyledi. Trump, söz konusu vergiyi ne kadar süreyle askıya alacağı sorusuna da "uygun olduğu sürece" yanıtını verdi.

ABD Başkanı, İran ile savaş sona erer ermez petrol ve benzin fiyatlarının hızla düşeceğini savundu.

Trump, CBS News'e telefonla verdiği bir röportajda da 18 sentlik federal benzin vergisinin "bir süreliğine" durdurulmasını istediğini belirtti. Bunu "harika bir fikir" olarak tanımlayan Trump, "Evet, benzin vergisini bir süreliğine kaldıracağız, benzin fiyatları düştüğünde ise verginin kademeli olarak yeniden devreye girmesine izin vereceğiz." ifadelerini kullandı.

BENZİN FİYATLARI BİR YILDA YÜZDE 44 ARTTI

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına başlamasından bu yana petrol fiyatlarındaki yükselişle ABD'de benzin fiyatları da artmıştı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de 11 Mayıs itibarıyla normal benzinin ulusal ortalama fiyatı galon başına 4,52 dolar olarak ölçüldü. Bu rakam, bir yıl önce 3,14 dolar seviyesindeydi.

VERGİ MUAFİYETİ İÇİN KONGRE ONAYI GEREKİYOR

ABD basınındaki haberlere göre, federal benzin vergisinin askıya alınması için Kongre onayı gerekirken, Georgia, Indiana ve Utah gibi eyaletler, eyalet vergilerini geçici olarak kaldırma veya düşürme kararı almıştı.

