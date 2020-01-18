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Dünya

Trump'tan Hamaney'e uyarı: Sözlerine çok dikkat et

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'in ABD ve Avrupa ile ilgili sözlerine atfen, 'O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli.' uyarısında bulundu.

AA18.01.2020  09:18 - Güncelleme: 18.01.2020  09:18

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın sözde dini lideri, ki son dönemde o kadar da yüce değil, ABD ve Avrupa ile ilgili bazı kötü laflar etmiş. İran'ın ekonomisi kötü gidiyor ve halkı da acı çekiyor. O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli!" ifadelerini kullandı.

HAMANEY: ABD'NİN İTİBARINI VE SÜPER GÜCÜNÜ HEDEF ALDIK

İran lideri Ali Hamaney, Tahran İmam Humeyni Musallası'nda 8 yıl aradan sonra okuduğu ilk cuma hutbesinde ABD'ye karşı sert ifadeler kullanmıştı.

İran'ın son 2 haftada acı ve tatlı maceralar yaşadığını ve bunların halk için de ders verici nitelikte olduğunu söyleyen Hamaney, "Ayn el-Esed Hava Üssü'ne gönderilen füzeler, ABD'nin haysiyetini hedef almıştır. Bu, ABD'nin süper gücüne yapılan bir saldırıdır. ABD, Suriye, Irak, Lübnan ve Afganistan'da direniş güçleri tarafından darbe alıyor ancak verilen bu güçlü cevap, ABD'nin itibarına yapılmıştır, ne yaparsa yapsın bundan kurtulamaz." demişti.

Hamaney, Devrim Muhafızlarının ABD üslerini vurmasının önemli günlerden bir tanesi olduğunu ve füzelerin atılmasının güç göstergesi olduğunu savunarak, "Bu saldırı askeri açıdan da önemliydi ancak daha önemlisi ABD’nin prestijine ve süper güç imajına darbe vurulmasıdır." şeklinde konuşmuştu.

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD'nin 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından, İran da 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.

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