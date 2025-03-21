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Dünya

Trump'tan ''Tesla saldırıları''na karışanlara hapis uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı Elon Musk'ın Üst Yöneticiliğini (CEO) yaptığı Tesla şirketinin ülke genelindeki bayilerine saldırı düzenleyenlerin 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirtti.

AA21 Mart 2025 Cuma 10:37 - Güncelleme:
Trump'tan ''Tesla saldırıları''na karışanlara hapis uyarısı
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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından son haftalarda ülke çapında Tesla bayilerine yönelik eylemlere ilişkin açıklama yaptı.

Protestocuları ve söz konusu saldırıları finanse eden kişileri hedef aldığı açıklamasında Trump, "Teslaları sabote ederken yakalanan kişilerin 20 yıla kadar hapis yatma ihtimali çok yüksek, (saldırıları) finanse eden kişiler de buna dahil. Peşinizdeyiz." ifadelerini kullandı.

- "TESLA SALDIRILARI"

ABD medyasına göre, son haftalarda ülke çapında, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın Başkan Donald Trump ile çalışmasına tepki olarak, çok sayıda Tesla aracı, bayisi ve şarj istasyonu tahrip edildi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, "Bu suçları koordine ve finanse etmek için perde arkasında faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere, saldırılara karışanlara ağır sonuçlar getiren soruşturmalara devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Trump, geçen hafta, firmaya desteğini göstermek amacıyla Beyaz Saray'ın girişine park edilen bir Tesla aracının önünde Musk ile fotoğraf çektirmişti.

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