Trump'tan Ukrayna mesajı: Artık zamanı geldi

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Trump, Macron ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Ukrayna'da barışı sağlamanın maliyetine ve bu ülkenin uzun vadeli güvenliğini sağlamaya Avrupa'nın çok daha büyük katkı yapacağı konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

"Ukrayna'da barışı yeniden tesis etmenin zamanı geldi ve bence bunu başaracağız." diyen Trump, bu kapsamda hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeler yaptığını ve sürecin çok olumlu seyrettiğini söyledi.

Moskova'nın da anlaşma yapmaya istekli olduğunu kaydeden Trump, "Bir anlaşma yapmak Rusya'nın da çok yararına olacaktır ve bunu yapacağımızı hissediyorum. Artık olan oldu. Bu hiç başlatılmaması gereken bir savaştı." yorumunu yaptı.

- UKRAYNA İLE MADEN ANLAŞMASI YAKIN

"Bu nedenle Ukrayna ile değerli madenler anlaşmasını yapmamız gerekiyor. Bu konuda çok ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." diyen Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'nın yararına olduğunu vurguladı.

Rusya-Ukrayna görüşmeleri için Suudi Arabistan'ın yaptığı ev sahipliğinin çok önemli olduğunu söyleyen Trump, Veliaht Prens Muhammed bin Selman için "Harika bir genç adam, genç ama büyük bir hayal gücüne sahip ve tüm dünyada son derece saygı duyulan biri." değerlendirmesini yaptı.

Göreve gelmeden önce Rusya ile Ukrayna ve ABD arasında herhangi bir iletişimin olmadığını aktaran Trump, başkanlık koltuğuna oturunca ilk iş olarak Putin ile görüştüğünü ve daha sonraki görüşmeler neticesinde Rusya'nın da barışı istediğini gördüğünü belirtti.

Trump, "Şu anda anlaşma üzerinde çalışıyoruz. İster ateşkes ister doğrudan bir anlaşmaya varmak olsun, amaç savaşı durdurmak. Doğrudan bir anlaşmaya varmak isterdim ama ateşkes her zaman biraz daha hızlı gerçekleşir, böylece bazen binlerce insanın hayatını kurtarırsınız. Dolayısıyla bunu çok hızlı bir şekilde yapıp yapamayacağımızı görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme isteğini vurgulayan Trump, "En büyük mirasımın bir barış yapıcı ve birleştirici olarak kalmasını umuyorum, savaş değil barış getirmek istiyorum." diye konuştu.

- UKRAYNA'DA BARIŞ İÇİN AVRUPA DA MALİYETE ORTAK OLACAK

Trump, Macron ile ortak basın toplantısında, Ukrayna'ya bugüne kadar 300 milyar dolardan fazla para harcadıklarını ve barışa giden süreçte Avrupa'nın daha fazla rol alması gerektiğini kaydederek, şöyle konuşmuştu:

"Cumhurbaşkanı Macron'un, Ukrayna'da barışı sağlamanın maliyet ve yükünün sadece ABD tarafından değil, Avrupa ulusları tarafından da karşılanması konusunda hemfikir olmasından memnunum. Ayrıca Avrupa'nın, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenliğini sağlamada merkezi bir rol üstlenmesi gerektiğini kabul etmesinden de memnuniyet duyuyorum."

ABD Başkanı Trump ayrıca, ABD olarak Ukrayna savaşında Avrupa'dan çok daha fazla harcama yaptıklarını kaydederek "Ukrayna savaşında 300 milyar dolardan fazla para harcadık, Avrupa ise 100 milyar dolar harcadı. Bunu geri almayı hak ediyoruz." demişti.

ABD'nin harcadığı ile Avrupa'nın harcadığı para arasında büyük fark olduğunu kaydeden Trump, bir noktada bunu eşitlemeleri gerektiğini ifade etmişti.

ABD'nin, Ukrayna'nın yeniden inşasına katkıda bulunup bulunmayacağıyla ilgili bir soruya ise Trump, "Sanırım bu biraz garip bir soru oldu çünkü ABD adına Ukrayna'ya katkıda bulunup bulunmayacağımızı soruyorsunuz. Yaklaşık 350 milyar dolarlık bir katkımız var ve bunun oldukça büyük bir katkı olduğunu düşünüyorum." yanıtını vermişti.

TRUMP, KANADA VE MEKSİKA'YA YÖNELİK TARİFELERİN "ZAMANINDA, PLANLANDIĞI GİBİ" UYGULANACAĞINI SÖYLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında bir ay süreyle ertelenen Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında, planlandığı gibi" uygulanacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Kanada ve Meksika'ya yönelik ertelenen tarifelerin uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine Trump, "Tarifeler zamanında, planlandığı gibi ilerliyor." yanıtını verdi.

Trump, yalnızca Kanada ve Meksika değil, birçok ülke tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarını söyleyerek "Bizden faydalandılar." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump, "Bunun ülkemizin başına gelmesine izin veren herkes kendinden utanmalı." diye konuştu.

Bunu çok uzun yıllar boyunca süren bir suistimal olarak nitelendiren Trump, "Bunu yapan diğer ülkeleri suçlamıyorum bile. Bunun olmasına izin verdikleri için liderlerimizi suçluyorum. ABD ile bu harika anlaşmaları yaptılarsa, ABD'den faydalandılarsa, üretim konusunda, hemen hemen her konuda, aklınıza gelebilecek her konuda faydalandılarsa onları kim suçlayabilir." dedi. Trump, tek istediklerinin mütekabiliyet olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Trump, 3 Şubat'ta ise sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

Macron: Barış, Ukrayna'nın teslim olması anlamına gelmez

BM'deki 'evet' oyu için özür diledi

Putin: Trump'ın Ukrayna'daki siyasi durumu iyileştirmek istediğine inanıyorum